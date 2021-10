Domestika Weekend Sale, il corso di introduzione ad Adobe XD scontato del 75%

Come creare un'applicazione di successo? Servono un'idea originale, utile e dal design efficace: per quest'ultimo punto la chiave è Adobe XD, un software intuitivo ed avanzato per la progettazione di UI e UX per siti web, applicazioni e non solo. Con il corso di introduzione ad Adobe XD per applicazioni mobili di Domestika Basics da cinque corsi, in offerta speciale per il weekend sale a 9,90 euro (75% di sconto), potrai imparare da zero come utilizzare questa utilissima piattaforma e progettare app come un vero professionista, grazie al web designer ed istruttore certificato Adobe Arturo Servín.

Non è necessaria nessuna conoscenza, né esperienza pregresse. Il primo passo sarà quello di capire il flusso di lavoro quando si parla di un documento realizzato con Adobe XD, imparando i diversi moduli presenti nell'interfaccia: finestra delle proprietà, tavola da disegno e tutto ciò che serve per dare una struttura preliminare al proprio documento. Dopodiché si passerà agli strumenti e all'importazione di immagini e simboli all'interno del progetto, sfruttando tutte le utilità del programma (come lo strumento Grid e l'integrazione dell'interfaccia utente per iOS e Android) per dare vita ad un prototipo interattivo della propria applicazione.

Cos'è Domestika Basics? Domestika Basics offre molto più di semplici corsi, ma veri e propri pacchetti, il cui obiettivo è proprio quello di spiegare in modo semplice e chiaro i software più utilizzati dai creativi. Ogni lezione è accuratamente e sapientemente progettata per accomodare le esigenze di tutti gli utenti, che siano studenti, neofiti o professionisti esperti. Per accedere al corso di introduzione ad Adobe XD, in sconto del 75% ancora per poche ore al prezzo di 9,90 euro, non sono necessarie particolari conoscenze, ma è obbligatorio possedere un computer con Windows 10 aggiornato al Creators Update v1703 (o successivo) oppure macOS High Sierra 10-13 (o successivo), che abbia un processore con supporto a 64bit e minimo 4GB di RAM, oltre ad ua licenza Adobe XD CC.