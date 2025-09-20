 Dominio .EU a solo 1,99€: la promo Serverplan per chi punta all'Europa
Telecomunicazioni Domini e hosting
Serverplan annuncia una promozione imperdibile per coloro che vogliono aprire un sito web con un dominio ben riconoscibile: fino al 20 ottobre, potrai registrare un dominio .EU al prezzo speciale di soli 1,99 euro (+ IVA) anziché 13,33 euro. L’offerta è valida esclusivamente per le nuove registrazioni e per il primo anno di servizio, mentre dal rinnovo verrà applicata la tariffa di listino.

Registra il tuo dominio .EU a soli 1,99 euro

Non solo dominio: tanti servizi extra inclusi

Il dominio .EU, introdotto nel 2005 e gestito dal registro Eurid di Bruxelles, rappresenta l’identità digitale dell’Europa unita. Oggi conta oltre 3 milioni di registrazioni ed è una tra le prime scelte di aziende, professionisti e privati che vogliono trasmettere un’immagine di innovazione e di appartenenza al mercato europeo.

Tutti i cittadini e le organizzazioni con sede nell’Unione Europea possono richiedere un dominio .EU. È una scelta ideale se hai intenzione di rafforzare la tua presenza internazionale, dare visibilità al tuo business e valorizzare i tuoi progetti attraverso un’estensione che richiama l’Europa.

Ad esempio, se sei un professionista freelance che lavora con clienti esteri, puoi scegliere di investire in un sito .EU. Anche le aziende che esportano in Europa potrebbero beneficiarne, per ottenere un’immagine internazionale più forte.

Serverplan: dominio .EU a solo 1,99 euro

Registrando un dominio .EU con Serverplan, oltre al prezzo promozionale, otterrai anche numerosi vantaggi aggiuntivi: una casella email da 1 GB, protezione con antivirus e antispam, gestione DNS avanzata, redirect, mail forward, registrazione nameservers e protezione della privacy.

Con un investimento minimo, riceverai un dominio .EU per il tuo business che ti consoliderà anche al di fuori dei confini internazionali: la promozione Serverplan a 1,99 euro è valida solo fino al 20 ottobre.

20 set 2025

20 set 2025
