Donald Trump cambia idea su Lip-Bu Tan (CEO Intel)

Dopo l’incontro avvenuto alla Casa Bianca, Donald Trump ha cambiato opinione sul CEO di Intel. In seguito alla lettera inviata dal senatore Tom Cotton a Frank Yeary (Presidente del consiglio di amministrazione di Intel), Trump aveva chiesto le dimissioni di Lip-Bu Tan. Ieri sera ha comunicato che il meeting è stato molto interessante.

Qualche promessa di Intel?

Il senatore repubblicano aveva evidenziato i legami di Lip-Bu Tan con molte aziende cinesi e con Cadence Design Systems, del quale è stato CEO dal 2009 al 2021. L’azienda californiana ha ammesso la violazione delle restrizioni sulle esportazioni in Cina e pagato una sanzione di oltre 140 milioni di dollari.

Dato che Intel ha ricevuto un sussidio di 8 miliardi di dollari dal governo, il senatore ritiene che ci sono enormi conflitti di interesse. Trump aveva subito dichiarato che l’unica soluzione al problema erano le dimissioni di Tan. Quest’ultimo ha risposto che avrebbe fornito chiarimenti all’amministrazione Trump. L’incontro alla Casa Bianca è avvenuto ieri.

Oltre a Trump erano presenti il Segretario al Commercio Howard Lutnick e il Segretario del Tesoro Scott Bessent. Il Presidente degli Stati Uniti ha scritto su Truth Social:

L’incontro è stato molto interessante. Il suo successo e la sua ascesa sono una storia incredibile. Il signor Tan e i membri del mio Gabinetto trascorreranno del tempo insieme e mi porteranno suggerimenti durante la prossima settimana.

Non è noto su quali argomenti arriveranno i suggerimenti. Un giornalista di The Verge aveva ironicamente ipotizzato che Intel pagherà al governo il 15% delle entrate derivanti dalle vendite dei chip, come NVIDIA e AMD.

Non sono escluse però possibili promesse, come maggiori investimenti negli Stati Uniti. In merito all’incontro, Intel ha pubblicato questo breve comunicato stampa: