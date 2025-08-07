Trump chiede le dimissioni del CEO di Intel

Donald Trump ha scritto su Truth Social che il CEO di Intel deve dimettersi immediatamente. Il post è riferito ai presunti conflitti di interesse di Lip-Bu Tan, in quanto ha effettuato investimenti in Cina ed è stato CEO di Cadence Design Systems, azienda statunitense che vende prodotti ad un’università militare cinese.

Intel rischia la ritorsione di Trump?

Il senatore repubblicano Tom Cotton ha inviato una lettera a Frank Yeary (Presidente del consiglio di amministrazione di Intel) per chiedere informazioni su Lip-Bu Tan, scelto come CEO a marzo per sostituire Pat Gelsinger.

Come evidenza il senatore nella lettera, Tan “controlla dozzine di aziende cinesi” e ha investito in centinaia di aziende cinesi che sviluppano chip. Almeno otto di esse hanno legami con l’Esercito Popolare di Liberazione. Dal 2009 al 2021, Tan è stato inoltre CEO di Cadence Design Systems. L’azienda californiana ha ammesso a fine luglio di aver violato le restrizioni sulle esportazioni in Cina e pagato una sanzione di oltre 140 milioni di dollari.

Cadence Design Systems ha venduto prodotti ad un’università militare cinese e trasferito le sue tecnologie ad un’azienda di semiconduttori in Cina. Queste attività illegali sono avvenute tra il 2015 e il 2021, quando Tan era il CEO. Il senatore sottolinea che Intel ha ricevuto sussidi per 8 miliardi di dollari sulla base del CHIPS and Science Act.

Cotton vuole sapere dal Presidente del consiglio di amministrazione se è stato chiesto a Tan di vendere le sue quote nelle aziende collegate al Partito Comunista Cinese e all’Esercito Popolare di Liberazione, in quanto rappresenta un conflitto di interessi. Trump ha scritto su Truth Social che l’unica soluzione sono le dimissioni.

L’azienda californiana ha risposto con questo comunicato:

Intel e Mr. Tan sono profondamente impegnati nella sicurezza nazionale degli Stati Uniti e nell’integrità del nostro ruolo nell’ecosistema della difesa statunitense.

Se il CEO non verrà licenziato, Trump potrebbe usare diverse “armi” per convincere il consiglio di amministrazione, tra cui la revoca dei sussidi e l’imposizione di dazi.