Quale futuro per Intel con il nuovo CEO?

Lip-Bu Tan è il nuovo CEO di Intel scelto dal consiglio di amministrazione per sostituire Pat Gelsinger. Guiderà l’azienda californiana a partire dal prossimo 18 marzo. Avrà il compito di riportare Intel a fasti di un tempo. Non sarà un’impresa facile. Intanto circolano indiscrezioni su una possibile joint venture con TSMC.

Pat Gelsinger era tornato alla guida di Intel il 15 febbraio 2021. L’ex CEO aveva esposto un piano quinquennale molto ambizioso, denominato IDM (Integrated Device Manufacturing), che prevedeva la costruzione di nuove fabbriche, la realizzazione di chip per terzi e la realizzazione dei chip Intel negli impianti di altre aziende. Le dimissioni di Gelsinger indicano chiaramente che il piano è fallito.

Il valore delle azioni è diminuito del 50% nel 2024, sono stati licenziati circa 15.000 dipendenti e Intel Foundry è diventata una sussidiaria indipendente. Nella lettera inviata ai dipendenti, il nuovo CEO scrive:

Lavoreremo duramente per ripristinare la posizione di Intel come azienda di prodotti di livello mondiale, affermandoci come fonderia di livello mondiale.