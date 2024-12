Pat Gelsinger ha lasciato Intel il 1 dicembre

Intel ha comunicato oggi che Pat Gelsinger non è più il CEO dal 1 dicembre e ha lasciato il consiglio di amministrazione. Il suo ritorno alla guida dell’azienda californiana non ha avuto risultati molto positivi. Il suo piano originario è parzialmente fallito. Sono stati licenziati circa 15.000 dipendenti per ridurre i costi, ma sono arrivati i sussidi dal governo statunitense.

Chi sarà il nuovo CEO di Intel?

Pat Gelsinger ha lavorato per Intel dal 1979. È diventato CTO (Chief Technology Officer) nel 2001, ma ha lasciato l’azienda nel 2009. Il 15 febbraio 2021 è tornato con la carica di CEO (Chief Executive Officer), prendendo il posto di Bob Swan. Da ieri non è più alla guida di Intel. In attesa della nomina del nuovo CEO, il consiglio di amministrazione ha scelto David Zinsner (CFO) e Michelle Johnston Holthaus (CEO di Intel Products) come co-CEO.

Gelsinger aveva il compito di riportare Intel ai fasti di un tempo attraverso un ambizioso piano quinquennale. Sotto la sua guida è stata avviata la costruzione di nuove fabbriche negli Stati Uniti. Per quelle in Arizona, New Mexico, Ohio e Oregon ha recentemente ottenuto 7,86 miliardi di dollari dal governo tramite il CHIPS and Science Act.

Nel comunicato stampa viene usata la parola “retired” che indica il pensionamento di Gelsinger. In realtà potrebbe essere stato spinto alle dimissioni dagli azionisti. Intel ha annunciato un piano riduzione dei costi di oltre 10 miliardi di dollari da completare entro il 2025 che prevede il licenziamento di circa 15.000 dipendenti entro fine 2024. Intel Foundry è invece diventata una sussidiaria indipendente.

L’azienda ha inoltre sospeso i progetti in Germania e Polonia per almeno due anni. Ciò impedirà probabilmente di raggiungere l’obiettivo previsto dal Chips Act europeo. In seguito alla diminuzione dei profitti, la capitalizzazione di mercato è crollata, quindi sono iniziate a circolare voci su possibili acquisizioni da parte da Qualcomm e Arm.