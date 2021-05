Dongle Wi-Fi 600Mbps hotspot a meno di 6 euro

Quello che vi suggeriamo oggi è un interessante accessorio, estremamente economico quanto utile. Si tratta del Aigital Wi-Fi Dongle 600N, una minuscola chiave USB indispensabile per i computer che non integrano il modulo wireless, o sui quali quest’ultimo è danneggiato.

Dongle Wi-Fi Aigital dual band: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente minimale, in una veste completamente nera e dimensioni ridotte al minimo indispensabile. Sono supportante entrambe le bande a 2,4 e 5 GHz per una velocità combinata di ben 600Mbps. La configurazione è estremamente semplice, grazie al CD driver incluso in confezione. In alternativa comunque è possibile scaricare i driver direttamente dal sito del produttore nella sua versione più aggiornata. Una volta installati non dovremo fare altro che collegare la chiavetta ad una qualsiasi delle porte USB. Per associare il dongle al modem, inoltre, abbiamo due possibilità. La prima è quella tradizionale, attraverso la ricerca direttamente dal sistema operativo. L’altra invece è grazie al tasto WPS, che con un solo tocco permette di associare i due dispositivi senza la necessità di inserire la password.

La compatibilità è garantita praticamente con tutte le edizioni di Windows da XP in poi, con Mac OS e Linux. Si tratta quindi di un prodotto estremamente versatile ed efficiente, tuttavia una delle feature più importanti è la possibilità di utilizzare la chiavetta come hotspot. Questa, infatti, può essere utilizzato per connettere molteplici dispositivi alla rete. Una volta collegato al PC è possibile collegare ulteriori dispositivi al dongle come con un extender.

Grazie ad un corposo calo di prezzo, il dongle è acquistabile su Amazon a soli 5,89 euro con uno sconto di oltre il 50% sul prezzo di listino.