Dongle Wi-Fi dual band 1300Mbps a meno di 9 euro

In questo articolo vogliamo suggerirvi un dongle USB per il Wi-Fi, dalle prestazioni eccellenti, ma ad un prezzo incredibile. Si tratta dell’adattatore Flybiz Wi-FI USB 3.0 AC1300, un accessorio estremamente utile sia su laptop che su postazioni desktop.

Chiavetta Wi-Fi Flybiz USB 3.0 AC1300: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto semplice, con una scocca in plastica texturizzata completamente nera. La chiavetta utilizza entrambe le frequenze per la connessione alla rete, quindi sia 2,4 che 5 GHz. Sorprende la velocità combinata di ben 1300Mbps grazie a 400Mbps sulla frequenza a 2,4GHz che si sommano agli 867Mbps della frequenza a 5GHz. Si tratta senza dubbio di un risultato notevole. Va tuttavia sottolineato che il dongle utilizza la specifica USB 3.0. Seppur retrocompatibile con le porte USB 2.0, è naturale che per fruire della massima velocità offerta la porta USB 3.0 è indispensabile.

La configurazione è estremamente semplice, grazie alla funzionalità “plug and play”. Non è richiesto quindi nessun driver o software esterno, basterà inserire la chiavetta in una qualsiasi porta USB per averla pronta all’utilizzo. Supporta i sistemi operativi più diffusi, quindi non solo Windows (praticamente ogni sua versione), ma anche Mac OS e Linux. Una volta inserita la chiavetta non dovremo fare altro che cercare la rete a cui vogliamo collegarci direttamente dall’OS, e navigare. Tra le feature più interessanti c’è sicuramente quella dell’hotspot. Ciò significa che potremo utilizzare la chiavetta come microrouter wireless per collegare ad internet dispositivi diversi.

Il prezzo è di soli 8,59 euro su Amazon, uno dei prodotti dal rapporto qualità/prezzo migliore in assoluto presenti sul portale.