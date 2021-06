Dongle Wi-Fi dual band 600Mbps a meno di 10 euro

Tra le varie offerte di Amazon, vi riportiamo quella su una buona chiavetta Wi-Fi utile sia su PC desktop che su laptop. Si tratta dell’adattatore Yizhet Wi-Fi dual band, un minuscolo accessorio che permette di sfruttare le reti wireless con un ingombro ridotto all’osso.

Scheda di rete wireless Yizhet dual band: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente minimale, è sostanzialmente un piccolo ricevitore completamente nero piuttosto discreto. Molto interessanti i fori nella parte inferiore che agevolano la dissipazione del calore, caratteristica rara su questo tipo di prodotto. Come intuibile dal nome, la chiavetta sfrutta una connessione a due bande, 2,4 e 5 GHz, che permette di raggiungere una velocità combinata di ben 600Mbps, quindi pienamente compatibile con le connessioni in Fibra. Buono anche il supporto che include la maggior parte dei sistemi operativi PC quali Windows, Mac OS e Linux.

La configurazione è piuttosto semplice, grazie al disco con i driver incluso in confezione. Una volta installati, basterà cercare la rete alla quale si desidera connettere il PC esattamente come su qualsiasi dispositivo con Wi-Fi integrato. Un accessorio quindi essenziale, ma in grado di offrire ottime prestazioni ad un prezzo irrisorio.

La chiavetta è infatti acquistabile su Amazon a soli 9,34 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.