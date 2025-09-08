Le donne usano l'AI il 20% in meno, ecco perché (e cosa cambierà)

L’intelligenza artificiale è praticamente ovunque: ci aiuta a scrivere, organizzare, creare, decidere. Ma non tutti la usano allo stesso modo.

Il Wall Street Journal riporta uno studio della Haas School of Business che fa riflettere. Le donne utilizzano gli strumenti AI il 22% in meno rispetto agli uomini. I ricercatori hanno analizzato 18 studi diversi con oltre 140.000 partecipanti in tutto il mondo. La cosa interessante è che il divario si vede ovunque. Non importa il settore lavorativo, il ruolo che si ricopre o la zona geografica, questa differenza resta costante.

Le donne usano meno l’AI, perché l’adozione è più lenta?

Le ragioni sono molteplici e spesso intrecciate:

Ruoli professionali : Gli uomini sono più presenti in ambiti tech e STEM , dove l’AI è già integrata nel lavoro quotidiano.

: Gli sono più presenti in e , dove l’AI è già integrata nel lavoro quotidiano. Diffidenza e sicurezza: Le donne mostrano maggiore cautela verso l’AI, soprattutto per quanto riguarda privacy , pregiudizi e disinformazione.

sicurezza: Le donne mostrano maggiore cautela verso l’AI, soprattutto per quanto riguarda , e disinformazione. Accessibilità percepita: Molte app AI trasmettono la sensazione di essere pensate per chi mastica tecnologia da sempre. Storicamente, questo approccio attrae più gli uomini che le donne.

Negli Stati Uniti, le donne rappresentano solo il 26–28% dei lavoratori in informatica e matematica, e meno del 17% nell’ingegneria. A livello globale, secondo UNESCO e World Economic Forum, solo il 20% dei ruoli nell’AI è occupato da donne.

Il cambiamento è già in corso

Ma la storia ci insegna che i divari tecnologici si colmano. Dai PC agli smartphone, le donne hanno sempre recuperato terreno quando la tecnologia è diventata più intuitiva e utile nella vita quotidiana. Oggi l’AI non è più confinata ai laboratori: è su Word, nelle app di fitness, nei calendari digitali. E questo la rende sempre più accessibile a tutti.

Come iniziare a usare l’AI senza stress

Ecco tre modi semplici per avvicinarsi all’AI: