Don't Worry Darling: guarda il film in streaming

Diretto e interpretato da Olivia Wilde, Don’t Worry Darling è il nuovo film disponibile in streaming su NOW. Una pellicola drammatica, caratterizzata da una narrazione thriller e con qualche elemento tipico del genere horror, ambientata negli anni ’50 e interpretata da un cast di alto livello. Ancor prima della sua uscita ha fatto parlare di sé per l’allontanamento forzato dal set dell’attore Shia LaBeouf.

La storia racconta di Alice e Jack Chambers, una giovane coppia che vive a Victory, in California, un quartiere creato dalla misteriosa azienda omonima. Lì, gli uomini vanno a lavorare ogni giorno nel deserto circostante, mentre le mogli rimangono a casa, spinte a non far domande e a non allontanarsi. Non anticipiamo altro per non rovinare l’esperienza di visione, limitandoci a riportare di seguito una breve introduzione condivisa dalla piattaforma e uno dei trailer distribuiti da Warner Bros. in occasione dell’arrivo nelle sale, nel settembre scorso.

Olivia Wilde dirige e interpreta un thriller con Florence Pugh, Harry Styles e Chris Pine. Anni 50: la vita perfetta in una città-azienda nel bel mezzo del deserto cela oscuri segreti.

Oltre alla già citata Olivia Wilde (già vista tra gli altri in Dr. House Medical Division, Lei e Babylon), fanno parte del cast di attori anche Florence Pugh, Harry Styles, Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll, Douglas Smith, Chris Pine e Sydney Chandler.

