DOOGEE S100PRO: RISPARMIO immediato di 100 euro (-25%)

Quando si tratta di trovare il compagno perfetto per le tue avventure all’aperto, non puoi fare a meno del DOOGEE S100PRO. Con la sua batteria mastodontica da 22000 mAh, questo rugged smartphone è pronto a tenerti compagnia per giorni senza fine. Inoltre oggi, è disponibile su Amazon con un super sconto del 25%, che lo rende irresistibile al prezzo ridicolo di soli 299,99 euro, anziché 399,99 euro.

DOOGEE S100PRO: indistruttibile e in mega sconto

Immagina di poter viaggiare senza preoccuparti della batteria. Con il DOOGEE S100PRO, è possibile. Grazie alla sua capacità di 22000 mAh, questo device può durare fino a 6-8 giorni con un utilizzo normale e incredibili 64 giorni in standby. E quando è il momento di ricaricare, la funzione di ricarica rapida da 33 W ti permette di riportare la tua batteria all’80% in appena 3 ore.

Questo dispositivo è anche dotato di una luce da campeggio integrata, che emette fino a 130 lumen di intensità e può durare fino a 18 ore. Con 5 diverse modalità di illuminazione, il DOOGEE S100PRO si adatta a qualsiasi situazione all’aperto, garantendoti sempre visibilità e sicurezza.

E che dire della fotocamera? Con una tripla camera posteriore da 108 MP, una fotocamera frontale da 32 MP e una visione notturna da 20 MP, questo telefono cattura ogni momento con una nitidezza e una chiarezza sorprendenti. Che tu stia fotografando paesaggi mozzafiato o ritratti dettagliati, il DOOGEE S100PRO si dimostra sempre all’altezza.

Certificato con gli standard IP68/IP69K/MIL-STD-810H, questo telefono è costruito per resistere a qualsiasi sfida. Impermeabile, antipolvere e capace di resistere a cadute da 1,5 metri, il DOOGEE S100PRO è il compagno ideale per chi vive una vita all’aria aperta o lavora in ambienti difficili.

Affrettati ad acquistare il DOOGEE S100PRO con un mega sconto del 25% su Amazon, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo di soli 299,99 euro.