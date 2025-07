DOOGEE U11 Pro a metà prezzo: il tablet ideale per studenti, famiglie e professionisti

Sei alla ricerca di un tablet per il tuo lavoro o per permettere ai tuoi figli di studiare con maggiore tranquillità anche quando sono all’università o in mobilità? Il DOOGEE U11 Pro, ora in super offerta su Amazon con il 50% di sconto, è l’occasione che stavi aspettando.

3 ragioni per scegliere il tablet Android DOOGEE U11 Pro

Prestazioni fluide e potenti

Display IPS 11″ 90 Hz con Widevine L1

Batteria da 8580 mAh

Potente, elegante e impeccabile in ogni esigenza

Con il tablet DOOGEE U11 Pro hai un dispositivo dalle prestazioni elevate ideali sia per gli studenti che per i professionisti e tutti coloro che, da soli o in compagnia, vogliono guardare un contenuto in streaming o giocare online. Con il supporto ad Android 15 e la presenza del processore Unisoc T7200 Octa Core, questo tablet offre un’interfaccia rapida, intelligente e sicura, con funzioni evolute come il controllo genitori, la modalità schermo diviso e la protezione degli occhi.

Perfetto per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento, il DOOGEE U11 Pro è dotato di 30 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB. Inoltre il tablet è dotato di un ampio schermo IPS da 11” con refresh rate a 90Hz e supporto Widevine L1, per goderti Netflix, YouTube, Prime Video e altri contenuti in streaming in risoluzione Full HD (1080p). A completare l’esperienza immersiva, due altoparlanti stereo professionali offrono un audio chiaro e potente, ideale per videochiamate, streaming o sessioni di gaming.

Ideale per chi…

Studia o lavora in mobilità

Ama lo streaming e i contenuti multimediali

Cerca un tablet completo a basso costo

Dotato di riconoscimento facciale, WiFi dual band 2.4G/5G e navigazione satellitare, il DOOGEE U11 Pro è il tablet migliore che puoi acquistare oggi. A metà prezzo, poi, è davvero un affarone.