DOOGEE U11: il tablet Android da 11 pollici è imperdibile a soli 89€

DOOGEE U11 è in offerta a soli 89 euro su Amazon. In termini di rapporto qualità-prezzo, è la migliore occasione di oggi se stai cercando un tablet per lo streaming. È stato progettato proprio con questo obiettivo: rendere immersiva e soddisfacente la visione di contenuti multimediali da piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, NOW, YouTube e così via. Non devi attivare coupon o inserire codici promozionali: il forte sconto è applicato in automatico, a te non resta che metterlo nel carrello.

L’offerta di Amazon sul tablet DOOGEE U11

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Di seguito alcune delle specifiche tecniche in dotazione, per altri dettagli visita la pagina dedicata.

Display HD da 11 pollici;

processore octa core Unisoc T606;

16 GB di RAM (4+12 GB virtuali);

128 GB di memoria interna; (espandibile con microSD fino a 2 TB)

fotocamere posteriore e anteriore da 13 e 5 megapixel;

altoparlanti stereo e jack per le cuffie;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth, GPS;

batteria da 8.580 mAh con autonomia elevata.

Puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda la spedizione, con la consegna gratis prevista già entro domani a casa tua se lo ordini adesso. Ti segnaliamo che il voto medio assegnato dai clienti dell’e-commerce è 4,7/5. Le recensioni pubblicate mettono in evidenza le ottime prestazioni, la durata della batteria e la qualità dello schermo.

Lo sconto del 25% è automatico e ti permette di acquistare il tablet DOOGEE U11 al prezzo finale di soli 89,99, euro. Verifica sull’e-commerce se hai diritto anche a ricevere il supporto in regalo.