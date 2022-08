Dopo la Serie A di DAZN, sbarca su Sky Q anche RaiPlay

Dopo gli accordi con DAZN dei giorni scorsi per la trasmissione delle partite della Serie A di DAZN, Sky apre la propria piattaforma ad altre.

Questa volta tocca a RaiPlay, che entrerà a far parte del ricco palinsesto del decoder Sky Q. In pratica, gli utenti potranno godersi una quantità enorme di contenuti in più.

Viste le ultime novità, gli utenti non devono far altro che abbonarsi a Sky Q, approfittando anche della prova per 30 giorni a soli 9 euro.

Inoltre, per vedere la massima serie italiana su Sky Q, bisogna prima abbonarsi a DAZN, scegliendo tra l’abbonamento Standard (29,99 euro al mese) e l’abbonamento Plus (39,99 euro al mese).

Dopo la Serie A, tocca a RayPlay

Dalla Serie A targata DAZN a RaiPlay il passo è stato breve, anzi brevissimo. Per chi non lo sapesse, RayPlay è la piattaforma di streaming Rai che offre l’accesso a migliaia di contenuti, tra cui film e fantasy.

L’accesso ai contenuti di RaiPlay su Sky Q è uguale a quello su altri dispositivi, ossia accedendo alla piattaforma Rai.

Non c’è dubbio che, con RaiPlay e DAZN, Sky riuscirà ad ampliare la sua agenda clienti. Disney+, Netflix, Apple+, Mediaset Play, Amazon Prime Video, Discovery+, tutte app presenti su Sky Q: cosa chiedere di più?

I nuovi e vecchi abbonati a Sky Q potranno vedere sulla piattaforma di streaming RaiPlay sia contenuti live che on-demand. I canali in chiaro sono Rai 1, Rai2, Rai 3, Rai 4, Rai5, Rai Premium, Rai Storia, Rai Yoyo, Rai News 24, Rai Sport Plus HD, Rai Play e Rai Play 3.

Per l’accesso ai canali e ai contenuti on-demand non è necessario dimostrare il pagamento del canone Rai, ma bisogna necessariamente creare un profilo tramite l’inserimento di un indirizzo email valido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.