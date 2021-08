Dopo le vacanze al pavimento ci pensa POWERbot

Al rientro dalle vacanze già c'è fin troppo lavoro per risistemare la casa, le valigie, gli abiti da lavare e stirare, il materiale per la scuola e il PC da riaccendere per il lavoro. Insomma: si farebbe volentieri a meno di dover pensare alla pulizia del pavimento, che i più smart hanno già delegato da tempo ad un robot automatico. Non solo: i robot per le pulizie hanno lavorato già anche durante le vacanze, aspirando la polvere depositata e facendo trovare una casa perfetta al rientro. Ora è il momento di quanti ancora non si sono organizzati e che in questa offerta vedranno la grande occasione per tuffarsi in questa nuova dimensione di libertà.

Guarda il tuo pavimento e chiediti: perché dovrebbe toccare a me, quando può pensarci lui?

POWERbot, 6 giorni di sconto

Si chiama POWERbot, è un prodotto Samsung e concentra tutto quel che un robot per le pulizie dovrebbe avere per garantire una valida copertura di tutto l'appartamento. Connessione Wifi per il controllo remoto, comandi vocali per un'interazione semplificata, possibilità di agire sui tappeti, piccole dimensioni e setole sempre libere da ostacoli:

Addio allo sporco incastrato tra le setole: oltre un milione e mezzo di morbide fibre tessili che attirano e catturano simultaneamente sia particelle grandi sia polveri fini, grazie agli intrecci di filamenti d’argento antistatico, rimuovono in profondità anche i peli dei nostri animali domestici e i capelli, notoriamente sfuggenti proprio per via della forte carica elettrostatica. […] Fino ad oggi i robot aspirapolvere ci hanno costretto a rimuovere manualmente i peli di animale o i capelli incastrati tra le setole della spazzola. Con POWERbot Precision non ci si dovrà più preoccupare: la sua lama di precisione incorporata mantiene sempre ottimamente pulita la spazzola di pulizia.

Il prezzo, solo per questa settimana, scende del 23% assestandosi al miglior livello degli ultimi mesi: 399 euro, ben 120 euro in meno rispetto alla soglia tradizionale e almeno 50 euro in meno rispetto al miglior prezzo fin qui registrato.

Si comanda dal divano con Alexa o da remoto con l'app SmartThing, lo si programma per cicli automatici e ci si può affidare alla sua “CycloneForce” ed alla funzione “Edge Clean Master” per avere una garanzia di massima pulizia in ogni angolo della casa. A questo punto puoi goderti gli ultimi giorni di libertà e sapere che per tutto l'anno ci sarà chi lavora al posto tuo. Non male come prospettiva per il rientro.