Doppia interfaccia Type-A e Type-C per 128GB sempre a portata di mano

Pratica, capiente e accessibile: sono queste le parole che descrivono la Topesel 2 in 1 128GB, una pendrive a doppia interfaccia ideale per la vita quotidiana. Caratterizzata da un formato compatto, ma robusto, sarà un’alleata incredibile per il lavoro e lo studio, disponibile a soli 17 euro oggi su Amazon.

Pendrive Topesel 2 in 1 128GB: caratteristiche tecniche

La pendrive presenta una scocca metallica che garantisce una maggiore robustezza durante il trasporto. Come premesso, per la connessione, la pendrive utilizza una doppia interfaccia. La prima è una USB Type-A che sfrutta la specifica USB 3.0 ad alta velocità, tradizionale per il collegamento al computer. La seconda, invece, è una USB Type-C per la connessione a MacBook e dispositivi mobili. Una delle feature più interessanti, infatti, è proprio la funzione OTG che consente di collegare la pendrive a smartphone e tablet Android. In questo modo potrai liberare lo spazio di archiviazione in qualsiasi momento e ovunque ti trovi, così da riprendere subito a catturare foto e video. Ottima soluzione anche per i professionisti della post-produzione che potranno così estrarre i file in un attimo, senza dover necessariamente passare per il computer.

Naturalmente, anche dal punto di vista delle prestazioni la pendrive non delude, con una velocità di trasferimento che raggiunge i 90Mb/s. Si tratta inoltre di una periferica plug and play che non richiede quindi alcuna installazione driver o software di terze parti. Allo stesso modo non sarà necessario installare alcuna applicazione su smartphone o tablet per iniziare immediatamente ad utilizzarla. La confezione, inoltre, include due coperchi, uno per ogni interfaccia, che insieme all’asola per il portachiavi fornisce un trasporto semplice e sicuro. Con una capacità da 128GB, avrai a disposizione tutto lo spazio che ti serve per i documenti di lavoro, eventuali progetti, musica, film e serie TV da tenere costantemente con te.

Grazie ad uno sconto del 15%, puoi acquistare la pendrive Topesel su Amazon a soli 16,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.