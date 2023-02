Doppia promozione Amazon: presa Smart TP-Link a prezzo FOLLE

Quella di cui vi parliamo tra poco è una di quelle offerte che non potete assolutamente farvi scappare e che durano veramente poco. Riguarda la presa intelligente TP-Link che passa da 12,99 euro a soli 7,28 euro grazie all’incredibile offerta del 41% e a un ulteriore sconto di 38 centesimi al check-out. Il dispositivo è molto richiesto pertanto le scorte potrebbero terminare ben presto!

Presa Smart TP-Link: caratteristiche principali

Con questa presa Smart potrete rendere facilmente controllabile qualsiasi elettrodomestico o lampada della vostra casa o del vostro ufficio. Vi basterà solo collegare il device alla presa, la quale si dovrà sincronizzare alla rete Wi-Fi e potrete facilmente controllare il tutto tramite il vostro smartphone, tablet o anche con la voce. La configurazione è semplicissima e può davvero farla chiunque, non serve essere degli smanettoni.

Una volta inserita nella presa a muro, vi basta scaricare l’app Tapo, disponibile gratuitamente per iOS e Android, e quindi seguire i semplici passaggi per collegarla alla rete WiFi. Potrete così impostare anche delle routine per far accendere o spegnere i vostri elettrodomestici collegati ogni giorno allo stesso orario. Potrete anche accendere e spegnere i vostri dispositivi a intervalli di tempo programmati per simulare la presenza in casa.

Insomma è un vero affare e per non rischiare di perdervi questa opportunità è meglio sbrigarvi. Andate immediatamente su Amazon e acquistate la presa Smart TP-Link a soli 7,28 euro, invece che 12,99 euro. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.