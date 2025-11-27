Doppia promozione pCloud per il Black Friday: sconti su bundle e cloud a vita

È tempo di Black Friday per pCloud, il servizio svizzero di cloud storage scelto da migliaia di utenti per il suo approccio orientato alla sicurezza. Per un periodo di tempo limitato, potrai approfittare di due promozioni: un bundle 3 in 1 con cloud e strumenti aggiuntivi, oppure uno sconto sui piani a vita singoli, il tutto scontato fino al 62%. Ecco tutti i dettagli della promozione.

Bundle 3 in 1 e spazi cloud a vita: l’offerta

Il bundle include tre strumenti: un cloud storage da 5 TB dal valore di 1.095 euro, Encryption da 229 euro e Pass Premium da 239 euro. Il valore complessivo di 1563 euro per tutti questi tool scende a soli 599 euro, con un risparmio del 62%.

Ma di cosa si tratta nello specifico? Oltre allo spazio cloud, troverai nel pacchetto anche Encryption e Pass Premium. Il primo è uno strumento che protegge ulteriormente i tuoi file con sicurezza di prim’ordine, grazie alla crittografia lato client; il secondo è un password manager che ti permette di memorizzare password illimitate e molto altro. Quanto incluso nel bundle è a vita, senza abbonamento.

Oltre al bundle, puoi approfittare anche degli sconti sui piani a vita cloud storage. Premium da 1 TB è in offerta a 199 euro invece di 435, con uno sconto del 54%; Premium Plus da 2 TB a 278 euro invece di 599 euro con il 53% di sconto; Ultra 10 TB a 799 euro invece di 1890, con il 58% di sconto.

Ogni piano cloud include la possibilità di effettuare il backup dei propri file da ogni dispositivo e la sincronizzazione automatica, che ti permette di accedere ai dati archiviati in qualsiasi momento e da qualsiasi device. A proteggere il tutto c’è il protocollo TLS/SSL. Inoltre, puoi importare file da piattaforme terze come Google Drive, Google Photo e Facebook.

La doppia offerta pCloud Black Friday è un’occasione imperdibile per chi cerca cloud e strumenti a vita, senza abbonamento né costi aggiuntivi, con un risparmio concreto: scopri tutte le promozioni pCloud per il Black Friday.