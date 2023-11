DOPPIO SCONTO su Xiaomi Redmi Note 12 5G con questo coupon eBay

Altro giorno, altre offerte eBay da non perdere sulla telefonia. Se nella giornata di ieri ti abbiamo segnalato Samsung Galaxy A14 4G a poco più di 100 euro, oggi dal portale di e-commerce americano riprendiamo la promozione riguardante l’ottimo Xiaomi Redmi Note 12 5G, il quale viene commercializzato nella versione color Green con un doppio sconto che porta il prezzo finale sotto i 170 euro. Una cifra mozzafiato, considerate le specifiche del dispositivo!

Le caratteristiche di Xiaomi Redmi Note 12 5G

Lo smartphone in questione si presenta anzitutto con 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna espandibile con scheda microSD tramite slot apposito. Sotto la scocca figurano poi una batteria da 5.000 mAh per superare agilmente la giornata anche utilizzandolo abbastanza intensamente, e il cuore pulsante Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 per riuscire a gestirsi in multitasking tra social, app di messaggistica e streaming di musica o film e serie TV.

A proposito di esperienze multimediali, lo schermo in dotazione a Xiaomi Redmi Note 12 5G è un AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate massimo pari a 120Hz, a dir poco una certezza per guardare qualsiasi video in alta definizione con una fluidità senza precedenti. Lato fotocamera notiamo la dotazione di un sensore anteriore da 13 MP, uno principale posteriore da 48 MP e altre due lenti sul retro. Il sistema operativo è Android con personalizzazione MIUI.

Il prezzo al quale viene tipicamente venduto questo smartphone è pari a 299,90 euro, ma il rivenditore italiano coinvolto in questa offerta te lo propone anzitutto a 196,73 euro per un risparmio del 34%. Dopodiché, fino al 19 novembre potrai utilizzare il codice NOVEDAYS per risparmiare altri 29,51 euro, spendendo così soltanto 167,22 euro. La consegna è gratuita e garantita entro lunedì 13 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.