DOPPIO SCONTO sul Robot aspirapolvere multifunzionale e ultrasottile

Basta spezzarsi la schiena per pulire i pavimenti! Da oggi in poi potrete delegare le pulizie domestiche a questo gioiellino che in modo autonomo farà brillare ogni angolo di casa. Parliamo del Robot aspirapolvere marcato LEFANT, al momento in offerta pazzesca su Amazon con uno sconto top del 25%.

L’elettrodomestico che vi svolterà la vita è disponibile a soli 149 euro, quindi con un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con pagamento da effettuare anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. In più, procedendo con l’ordine, avrete accesso ad un’ulteriore promozione che vi permetterà di sfruttare un coupon aggiuntivo pari a 40 euro di sconto. Insomma, l’occasione è super conveniente, cosa aspettate?

Robot aspirapolvere LEFANT: fai brillare casa a sforzo zero

Il Robot aspirapolvere marcato LEFANT rappresenta l’alleato perfetto per le pulizie domestiche e ti aiuterà a far brillare tutta casa senza il minimo sforzo.

Il diametro del dispositivo è di 28 cm e l’altezza è di 7.6 cm: in questo modo può lavorare sotto o intorno a mobili come letti, divani e così via. La capacità di 500 ml può ridurre la frequenza della pulizia dei rifiuti (una volta alla settimana) e la filtrazione a doppio strato previene l’inquinamento dell’aria.

Il robot supporta 4 modalità di pulizia tra cui Autopulizia, Pulizia spot, Pulizia a muro e Pulizia manuale. In più, a differenza dei robot spazzanti tradizionali che possono solo aspirare o sono dotati di serbatoi d’acqua, questo modello può rimuovere piccole macchie sul pavimento senza lasciare acqua a terra.

Anche il movimento è super controllato grazie al sensore a infrarossi anticollisione integrato 6D che aiuta l’elettrodomestico a percepire la situazione circostante a 360 gradi evitando urti.

