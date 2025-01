DOPPIO SCONTO sul tablet Android di HONOR per lo streaming

Con il suo ampio display, HONOR Pad X8a è il tablet che ci sentiamo di consigliare se stai cercando un supporto per lo streaming di film, serie TV, show, eventi sportivi e contenuti dai social network. Oggi è in doppio sconto su Amazon, grazie a una promozione che lo rende molto conveniente. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: per approfittarne devi solo attivare il coupon che trovi sull’e-commerce.

Le specifiche tecniche del tablet HONOR Pad X8a

C’è il sistema operativo Android con personalizzazione MagicOS e possibilità di scaricare le applicazioni direttamente da Google Play. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, quelle più importanti sono il display FullView da 11 pollici (1920×1200 pixel, 120 Hz) perfetto per lo streaming, il processore Qualcomm Snapdragon 680 affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, i quattro altoparlanti per un comparto audio di qualità assoluta, la connettività Wi-Fi e Bluetooth e la batteria da 8.300 mAh con autonomia elevata. Dai uno sguardo alla scheda del dispositivo per conoscere tutti gli altri dettagli.

La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda è sufficiente attivare il coupon dedicato. In questo modo si sblocca il doppio sconto che ti permette di acquistare la versione italiana del tablet HONOR Pad X8a al prezzo finale di soli 129 euro.

È spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata entro domani se lo compri ora. Non sei ancora convinto? Fai scorrere le recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce che hanno già scelto di concludere l’affare: il voto medio assegnato è molto alto, pari a 4,6 stelle su 5.