DOPPIO SCONTO per questo tablet perfetto per lo streaming (89€)

Segnaliamo il doppio sconto su Amazon che porta Blackview Tab 60 al prezzo stracciato di soli 89 euro: è il tablet perfetto per lo streaming, la scelta giusta se la tua passione sono i film, le serie TV e gli show. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, se sei interessato ti consigliamo di metterlo subito nel carrello.

Blackview Tab 60: le specifiche del tablet Android

Il sistema operativo preinstallato è Android 14 con interfaccia personalizzata Doke OS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Di seguito elenchiamo le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, dai uno sguardo alla descrizione completa per tutte le altre informazioni. L’immagine qui sotto mostra il design, dal profilo sottile e caratterizzato da uno stile elegante.

Display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel;

processore octa core;

12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 2 TB con microSD);

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

altoparlanti stereo e jack per le cuffie;

fotocamere da 8 e 5 megapixel, supporto Dual SIM per la connettività 4G-LTE e

batteria da 5.100 mAh con autonomia elevata e porta USB-C per la ricarica.

Ecco come fare per sbloccare il doppio sconto disponibile in questo momento e acquistare Blackview Tab 60 al prezzo stracciato di soli 89 euro.

Non perdere l’occasione di allungare le mani su un tablet perfetto per lo streaming e non solo: ordinali subito per riceverlo direttamente a casa entro un paio di giorni con la consegna gratuita. Puoi contare anche sull’affidabilità della rete logistica di Amazon per quanto riguarda la spedizione.