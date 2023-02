Doppio sconto su Xiaomi Redmi Note 11 Pro: ADESSO

Segnaliamo un’ottima occasione per chi è alla ricerca di uno smartphone potente e versatile, ma al tempo stesso economico: il modello Xiaomi Redmi Note 11 Pro è in offerta su eBay con uno sconto applicato automatico e un coupon da attivare. Per approfittarne non bisogna far altro che inserire il codice ITPERHKVDF8C5J7M prima di effettuare il pagamento.

Attiva il coupon per Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI e accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche integra un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel, unità Qualcomm Snapdragon 695 con CPU octa-core e GPU Adreno 619, 8 GB di RAM, memoria interna da 128 GB, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera frontale da 16 megapixel, supporto dual SIM, slot microSD, GPS, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, compatibilità con le reti 5G, jack audio e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro nella colorazione Graphite Gray visibile in queste immagini al prezzo finale di soli 243,99 euro. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio.

A proporre l’affare è un venditore italiano con migliaia di feedback positivi. Devi solo ricordarti di attivare il coupon digitando il codice ITPERHKVDF8C5J7M nell’apposito campo prima di confermare l’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.