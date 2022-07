Dove e come vedere le finali di Wimbledon 2022 gratis

L’edizione del 2022 di Wimbledon volge al termine con le sole finali da disputarsi.

Nell’ambito del singolo maschile, dopo il forfait di Rafa Nadal, la finale sarà disputata tra Novak Djokovic e l’australiano Nick Kyrgios (domenica 10 luglio alle ore 16.00), mentre per il femminile la sfida sarà tra Elena Rybakina e la sorprendente tunisina Ons Jabeur (oggi alle ore 16.00).

Per quanto riguarda il doppio maschile, la coppia australiana Ebden – Purcell contenderà l’ambito premio ai croati Mektic – Pavic (oggi alle ore 17.15). Nel doppio femminile invece, sarà sfida tra Zhang – Mertens e la coppia ceca Siniakova – Krejcikova (domenica luglio alle ore 16.00).

Un weekend dunque imperdibile per gli appassionati di tennis, che potranno seguire l’evento in diretta tramite Sky GO e NOW TV. Chi però non ha problemi con altre lingue come l’inglese, può vedere le finali in streaming gratis e in maniera del tutto legale, a patto di avere a disposizione una VPN adeguata.

Finali di Wimbledon 2022 gratis: con una VPN è possibile e legale

Servizi come la piattaforma britannica iPLAYERBBC consentono di seguire i match in diretta live e gratuitamente, seppur offrendo questo servizio solo per il territorio inglese. Tramite una VPN però, è possibile ottenere un numero IP di quel territorio e dunque accedere al servizio per seguire le finali.

Affinché ciò sia possibile però, è necessario che la VPN in questione sia adatta allo streaming: ciò significa che deve avere server in Gran Bretagna e offrire performance degne di tale nome.

In questo contesto, un servizio come NordVPN offre più che adeguate garanzie. Stiamo parlando di una delle Virtual Private Network con standard di sicurezza e velocità più elevate al mondo, come testimoniamo i milioni di utenti affezionati presenti a qualunque latitudine.

A rendere ancora più interessante questa soluzione, vi è la recente offerta: con la sottoscrizione biennale infatti, è possibile ottenere NordVPN con il 52% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.