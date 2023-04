Dove conservare file importanti? Prova la crittografia NordLocker

Hacker, malware, ransomware, sono sempre in agguato. Si annidano negli anfratti della rete e, quando meno te lo aspetti, ti ritrovi a doverci fare i conti. Per questo motivo è buona norma giocare d’anticipo, proteggendo i tuoi file – magari con i più alti standard di sicurezza. Se vuoi dormire sonni tranquilli, sapendo che i tuoi dati più privati sono al sicuro, scegli NordLocker: ora in offerta con uno sconto del 53% sul piano da ben 2 TB di spazio cloud.

NordLocker è una piattaforma che, tramite efficiente crittografia end-to-end e una rigorosa politica no-log, garantisce all’utente il massimo della privacy per documenti, foto, video e qualsiasi tipologia di file. Ma la vera forza di NordLocker è la flessibilità: potrai infatti scegliere se conservare i tuoi file protetti localmente, ovvero sul tuo computer, oppure sincronizzarli con tutti i tuoi dispositivi tramite il cloud a conoscenza zero.

Proteggi qualsiasi file grazie a NordLocker

Come funziona NordLocker? Una volta registrato alla piattaforma, tutto ciò che dovrai fare è creare il tuo locker personale. Vedilo come uno spazio crittografato in cui tu, e tu soltanto, avrai accesso. Ti basta questo: non dovrai fare nulla di più, tranne caricare i tuoi file, intere cartelle, tutto ciò che vorrai all’interno del tuo locker protetto. Ad esempio, potresti archiviare una copia dei tuoi documenti d’identità oppure legali, rapporti finanziari della tua azienda, contratti, file protetti da copyright, i ricordi delle ultime vacanze. Qualsiasi cosa ti venga in mente.

Inoltre, potrai condividere i tuoi file in modo assolutamente sicuro, senza dover inviare alcuna password. Aggiungi gli indirizzi email delle persone autorizzate ad accedere ai tuoi locker e il gioco è fatto. E con lo spazio cloud incluso, avrai sempre i tuoi file a portata di mano, ovunque tu sia.

Se sei preoccupato per il prezzo, niente paura: grazie alla promozione speciale in corso, potrai ottenere uno sconto del 53% sul piano Personal Plus da 2 TB di spazio cloud. Assicurati questa occasione unica per proteggere tutte le tue informazioni più importanti da occhi indiscreti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.