Dove guardare House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones

Finalmente ci siamo. Il 22 agosto arriva House of the Dragon, la nuova serie TV prequel de Il Trono di Spade che sarà disponibile in contemporanea con gli Stati Uniti in streaming su NOW TV ed in esclusiva su Sky.

Lo show potrai seguirlo ovviamente anche attraverso Sky Q, cui abbonamento ti costa soltanto 9 euro per il primo mese grazie a questa promozione esclusiva. Tutto quello che devi fare è aprire la pagina ufficiale e cliccare su “Prova Sky Q” per avere subito accesso a tutti i contenuti della piattaforma.

House of the Dragon, di cosa parla il prequel di Game of Thrones?

House of The Dragon è uno spin-off che nasce come prequel de Il Trono di Spade e basato sul romanzo “Fire & Blood” scritto da George R.R. Martin. Composta da 10 episodi, la serie TV racconterà il conflitto fraticida della casata Targaryen, ambientato 200 anni prima rispetto gli eventi visti nello show principale. Di seguito, la sinossi ufficiale:

“Una sanguinosa guerra familiare sta per scoppiare. Per salire al trono e governare sui Sette Regni, gli eredi al potere della casata Targaryen sacrificheranno uomini e draghi in una sanguinosa guerra civile, avvicinando lentamente la dinastia verso un inesorabile declino.“

Prodotta ancora una volta da HBO, la prima stagione di House of The Dragon vede un cast di attori che include tra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel e Rhys Ifans.

Per vedere tutte le puntate della serie TV in italiano puoi sfruttare il Pass Entertainment di NOW TV oppure provare per 30 giorni a soli 9 euro i servizi di Sky Q, che includono tutti i programmi Sky, app come Netflix, Prime Video, Disney+ e DAZN, la UEFA Champions League, l’Europa League e la Conference League, tutta la MotoGP, la Formula 1 e 3 partite su 10 di giornata della Serie A TIM 2022-2023. Inoltre, trovi anche tutto il campionato di Serie B.

