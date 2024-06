Dove guardare Ribelle The Brave in streaming

Ribelle The Brave è un film d’animazione del 2012 firmato Pixar e che ha vinto il Premio Oscar 2013 come Miglior Film d’Animazione. Una pellicola che ha catturato l’affetto di grandi e piccini dell’epoca, ma che ancora oggi viene ricordato come uno dei migliori prodotti Pixar.

Se vuoi recuperarlo o hai deciso di farlo vedere per la prima volta a tuo figlio o tuo nipote, sappi che è disponibile in streaming su Disney+, la piattaforma che ti permette di accedere ad un vasto catalogo di contenuti. Se scegli il piano annuale Standard o Premium potrai inoltre ricevere 2 mesi gratis sul tuo abbonamento.

Ribelle The Brave: la trama e dove vederlo in streaming

Ribelle The Brave racconta la storia della principessa Merida, una giovane coraggiosa e ribelle che preferisce l’avventura e l’uso dell’arco alle tradizioni di corte.

Insofferente alle regole e costretta a sposare uno dei pretendenti scelti per lei, Merida decide di ribellarsi alle aspettative imposte. Fuggendo nei boschi, incontra una vecchia strega che le offre un incantesimo per risolvere i suoi problemi, ma le conseguenze sono inaspettate e devono essere affrontate con coraggio.

Un film che ha conquistato pubblico e critica, come dimostra il trionfo agli Oscar nella categoria di appartenenza e che ha incassato globalmente quasi 600 milioni di dollari. Ora puoi vederlo in streaming su Disney+, la piattaforma che offre contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altro ancora. Un’ottima “scusa” per abbonarsi.