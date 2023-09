Dove guardare tutti gli episodi di The Kardashians in streaming

The Kardashians è uno dei più apprezzati reality della TV americana ed è disponibile anche in Italia, con le prime tre stagioni da guardare in streaming, in attesa dell’arrivo della quarta stagione, in uscita a partire da fine settembre.

Gli utenti italiani possono guardare in streaming The Kardashians grazie a Disney+. La piattaforma di streaming di Disney mette a disposizione tutte e tre le stagioni dello show e proporrà, da fine settembre, anche la quarta stagione. Complessivamente, sono disponibili 30 episodi, rilasciati tra il 2022 e la prima parte del 2023.

Per guardare gli episodi di The Kardashians, quindi, è sufficiente abbonarsi a Disney+, attivando l’abbonamento mensile senza vincoli oppure l’abbonamento annuale, che consente di risparmiare due mesi. I dettagli completi sono disponibili dal link qui di sotto.

Tutti gli episodi di The Kardashians sono su Disney+

In attesa del rilascio della quarta stagione, in arrivo dal 28 settembre con 10 nuovi episodi, tutti gli episodi di The Kardashians sono disponibili su Disney+.

Per gli utenti c’è la possibilità di guardare in streaming ben 30 episodi e scoprire tutti i segreti del reality che ha conquistato gli spettatori americani. La serie ha un cast al gran completo, con tutte le “Kardashians” sullo schermo nel corso delle tre stagioni rilasciate fino a oggi.

Ricordiamo che per accedere a Disney+ è sufficiente attivare un abbonamento mensile, dal costo di 8,99 euro, oppure una sottoscrizione annuale, dal costo di 89,99 euro, con un risparmio di 2 mesi sulla spesa complessiva.

In entrambi i casi, c’è un accesso completo al catalogo della piattaforma, senza pubblicità e senza alcuna limitazione. Su Disney+ sono disponibili serie TV, film, documentari e molti altri contenuti, tutti da guardare in streaming tramite le app del servizio (su Smart TV, smartphone, tablet e molte altre piattaforme.

Per attivare la promozione basta seguire il link qui di sotto.

