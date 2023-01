Dove li conservi i tuoi file? 5 consigli di sicurezza

La sicurezza – online e non solo – sta diventando uno tra i temi sempre più presenti e importanti nell’era del digitale. Il motivo è presto detto: gran parte della nostra vita trascorre in rete e, proprio come faremmo nella realtà, proteggerci dalle minacce informatiche è fondamentale per vivere un rapporto sereno con il mondo digitale. Dall’utilizzo di password complesse e univoche alla conservazione dei propri file in luoghi sicuri e crittografati: una serie di accortezze che, unite, fanno una grande “catena” di sicurezza e protezione. Ecco 5 consigli proposti dal team di pCloud.

1. Autenticazione a 2 Fattori

Quando possibile, ricorda di abilitare l’autenticazione a 2 Fattori sui tuoi account per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza: al login, infatti, ti verrà chiesto di fornire due forme di identificazione differenti, come ad esempio la password e un codice OTP via e-mail o SMS. L’utilizzo di questo sistema può aiutarti a proteggere i tuoi account da hacker e malintenzionati che potrebbero aver ottenuto la tua password tramite phishing o data breach.

2. Aggiornare app e software

È importante mantenere aggiornati software e dispositivi per proteggersi da possibili attacchi: i criminali informatici, infatti, spesso sfruttano le vulnerabilità di software obsoleti. Per questo motivo dovresti aggiornare regolarmente il sistema operativo, il browser, le applicazioni e i programmi installati su PC, smartphone e tablet. Dovresti, inoltre, prestare particolare attenzione quando scarichi nuove app o software: scegli sempre fonti attendibili e assicurati di leggere le recensioni prima di procedere all’installazione.

3. Dove li conservi i tuoi file?

Il backup dei dati e l’utilizzo di una piattaforma cloud crittografata possono offrire numerosi vantaggi per la sicurezza informatica. Il backup, infatti, garantisce una copia aggiuntiva dei file più importanti nel caso in cui dovessero presentarsi problemi di qualsiasi tipo, come furti, smarrimenti o guasti. Allo stesso modo, memorizzare i propri dati (fotografie, video, documenti) all’interno di un cloud permette di crittografarli e di proteggerli da qualsiasi rischio. Nel complesso, backup e cloud storage rappresentano un grande vantaggio per la sicurezza online.

4. Informazioni e social media

Evita di dare in pasto al web le tue informazioni personali, tra cui nome completo, indirizzo di casa o numero di telefono. I criminali informatici sfruttano queste informazioni per rubare l’identità delle persone e commettere frodi a loro nome. Fai attenzione anche quando compili moduli online, specialmente se si tratta di siti web sconosciuti. Inoltre, può essere una buona idea anche quella di utilizzare password complesse e univoche per ciascuno dei tuoi account online: ciò renderà molto più difficile per gli hacker ottenere l’accesso ai tuoi profili social, anche se possiedono informazioni su di te.

5. E quell’account che non usi più?

Chiudere gli account a cui non accedi più è un passo importante per mantenere la tua sicurezza online. Profili inutilizzati, spesso, contengono dati privati che potrebbero diventare pericolosi nel momento in cui non li monitori più: se l’account viene violato, le informazioni personale in esso contenute potrebbero essere rubate e sfruttate per altri scopi. Elimina e rimuovi regolarmente gli account che non usi più per ridurre al minimo il rischio che i tuoi dati vengano rubati.

Perché scegliere pCloud come cloud storage

pCloud è una tra le aziende leader nel settore del cloud storage: la sua piattaforma è utilizzata da oltre sedici milioni di persone, il che la dice lunga sul suo rapporto qualità/prezzo. Il motivo di tanta popolarità è legato alle numerose funzioni incluse, agli alti standard di sicurezza e soprattutto al prezzo molto più conveniente rispetto alla concorrenza. Ecco alcuni dei suoi vantaggi principali:

Ampio spazio di archiviazione : pCloud offre una generosa quantità di spazio. Particolarmente utile per gli utenti che devono archiviare grandi quantità di dati, come fotografie, video, musica e immagini ad alta risoluzione.

: pCloud offre una generosa quantità di spazio. Particolarmente utile per gli utenti che devono archiviare grandi quantità di dati, come fotografie, video, musica e immagini ad alta risoluzione. Sicurezza : la piattaforma offre crittografia lato client. Ciò significa che i file vengono crittografati sul dispositivo dell’utente prima di essere caricati nel cloud. A ciò si aggiungono autenticazione a due fattori, protocollo TLS/SSL e crittografia 256-bit AES.

: la piattaforma offre crittografia lato client. Ciò significa che i file vengono crittografati sul dispositivo dell’utente prima di essere caricati nel cloud. A ciò si aggiungono autenticazione a due fattori, protocollo TLS/SSL e crittografia 256-bit AES. Condivisione di file : il provider consente agli utenti di condividere file e cartelle con altri utenti attraverso link condivisibili o invitandoli a collaborare in una cartella condivisa. Ciò rende ancora più semplice la realizzazione di progetti di gruppo oppure la condivisione di file con amici e familiari.

: il provider consente agli utenti di condividere file e cartelle con altri utenti attraverso link condivisibili o invitandoli a collaborare in una cartella condivisa. Ciò rende ancora più semplice la realizzazione di progetti di gruppo oppure la condivisione di file con amici e familiari. Sincronizzazione automatica : pCloud consente agli utenti di sincronizzare i file su più dispositivi, in modo da potervi accedere contemporaneamente dallo smartphone, dal tablet e dal PC. In questo modo è semplice per gli utenti organizzare e mantenere aggiornati i propri file su tutti i dispositivi.

: pCloud consente agli utenti di sincronizzare i file su più dispositivi, in modo da potervi accedere contemporaneamente dallo smartphone, dal tablet e dal PC. In questo modo è semplice per gli utenti organizzare e mantenere aggiornati i propri file su tutti i dispositivi. Backup automatico e manuale : sono due le opzioni disponibili per creare un salvataggio di tutti i file più importanti sul cloud ed evitare rischi legati a furti, smarrimenti o guasti del dispositivo.

: sono due le opzioni disponibili per creare un salvataggio di tutti i file più importanti sul cloud ed evitare rischi legati a furti, smarrimenti o guasti del dispositivo. Lettore multimediale integrato : perfetto per la riproduzione di file audio e video, completo di playlist. Elimina la necessità di installare un lettore multimediale separato, risparmiando spazio di archiviazione.

: perfetto per la riproduzione di file audio e video, completo di playlist. Elimina la necessità di installare un lettore multimediale separato, risparmiando spazio di archiviazione. Compatibilità multipiattaforma : pCloud è disponibile su Windows, macOS, iOS, Android, Linus e come estensione browser.

: pCloud è disponibile su Windows, macOS, iOS, Android, Linus e come estensione browser. Prezzi convenienti: sono pochi i provider che offrono l’opportunità di acquistare uno spazio cloud a vita, che sia per sempre tuo senza abbonamento né costi extra aggiuntivi.

Il versatile servizio offerto da pCloud si trova al momento in offerta a un prezzo promozionale, a cui puoi accedere in via esclusiva cliccando questo link: il piano da 500 GB è in sconto a 199 euro, quello da 2 TB a 399 mentre il piano da 10 TB a 1.190 euro. Tutti i prezzi sono da intendersi una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.