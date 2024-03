Atalanta-Sporting: formazioni e dove vederla in streaming

Atalanta-Sporting in campo al Gewiss Stadium di Bergamo, giovedì 14 marzo alle ore 21:00. La puoi vedere in streaming su DAZN. È il ritorno degli ottavi di finale in Europa League, una tappa di fondamentale importanza per la stagione della Dea, che in campionato sta attraversando un momento difficile, senza vittorie negli ultimi quattro turni.

Probabili formazioni e streaming di Atalanta-Sporting

La squadra di Gasperini, reduce dal pareggio combattuto strappato in campionato in casa della Juventus, proverà ad agguantare il passaggio ai quarti. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere;

Sporting (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao.

I tifosi nerazzurri e tutti coloro che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare con la diretta trasmessa su DAZN, attraverso tutti i loro dispositivi: smartphone, tablet, computer, televisori ecc. La telecronaca è di Pierluigi Pardo.

Si riparte dal pareggio 1-1 maturato nell’andata a Lisbona, quando Scamacca è riuscito a recuperare lo svantaggio dopo il gol di Paulinho. La squadra di Gasperini, nonostante la prestazione migliore e le tante conclusioni tentate, non è riuscita a fare di più.

I nerazzurri sono i favoriti dal pronostico dei bookmaker. Dovranno comunque fare attenzione agli avversari, primi nel loro campionato davanti al Benfica e reduci da una lunga serie di risultati utili consecutivi. Anche un solo episodio potrebbe costare caro.

Con un abbonamento a DAZN hai accesso al meglio dello sport in streaming: per gli appassionati del grande calcio ci sono le coppe europee e tutto il nostro campionato, con 10 partite su 10 in diretta ogni turno (7 in esclusiva assoluta). Puoi inoltre approfittare di un forte sconto scegliendo la formula di pagamento annuale e risparmiando in confronto al rinnovo mensile.