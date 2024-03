Fiorentina-Maccabi Haifa: formazioni e dove vederla in streaming

Fiorentina-Maccabi Haifa va in scena al Franchi per il ritorno degli ottavi di finale in Conference League. Si gioca alle ore 18:45 di giovedì 14 marzo e la puoi vedere in streaming su DAZN. Almeno sulla carta, si tratta di un impegno agevole per i toscani, grazie anche alla vittoria ottenuta nel match di andata. La qualificazione ai quarti è a portata di mano.

Probabili formazioni e streaming di Fiorentina-Maccabi Haifa

L’unica assenza forzata per i viola è quella di Milenkovic in difesa, squalificato. Ecco come i due allenatori, Italiano e Dego, dovrebbero iniziare il match: diamo uno sguardo alle probabili formazioni.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Nzola;

Maccabi Haifa (3-4-2-1): Keouf; Simic, Seck, Gherson; Khandil, Mohamed, Naor, Cornud; Khalalli, Kinda; Pierrot.

Se vuoi vedere la partita in streaming, lo puoi fare in diretta su DAZN. In questa occasione, la piattaforma ha deciso di affidare la telecronaca alla voce di Riccardo Mancini.

Si riparte dal 3-4 dell’andata che ha visto i viola uscire a testa alta dal confronto, disputato nel campo neutro dello stadio Bozsik di Budapest, in Ungheria, a causa del conflitto in Israele. Le reti sono state segnate da Nzola, Beltran, Mandragora e Barak. Occhio però alla fatica accumulata in campionato nel pareggio contro la Roma (2-2) di pochi giorni fa.

I toscani non dovrebbero incontrare particolari difficoltà a ottenere il passaggio del turno. Il pronostico dei bookmaker è nettamente a loro favore.

Non hai ancora attivato il tuo abbonamento a DAZN? Fallo subito, scegliendo tra i piani STANDARD e PLUS per l’accesso alla diretta delle partite di Conference League, Europa League e Serie A (10 su 10, 7 in esclusiva ogni giornata). Inoltre, con il pagamento annuale ti aspetta un forte sconto rispetto al rinnovo mensile.