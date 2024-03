Fiorentina-Roma: formazioni e dove vederla in streaming

Fiorentina-Roma ha inizio domenica 10 marzo alle ore 20:45 e la puoi vedere in esclusiva streaming su DAZN. È la giornata 28 di Serie A e va in scena allo stadio Franchi. Per entrambe le squadre si tratta della terza gara in una settimana, considerando i rispettivi impegni in Conference League e in Europa League dei giorni scorsi.

Probabili formazioni e streaming di Fiorentina-Roma

Italiano non può schierare Beltran (squalificato) oltre ad Arthur, Christensen e Kouamé infortunati. L’unica assenza forzate per De Rossi è invece quella di Kristensen, fermato dal giudice sportivo. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti;

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

La diretta esclusiva su DAZN è l’unico modo per vedere la partita in streaming. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Emanuele Giaccherini per il commento tecnico.

Ottavo posto in classifica per i viola a 42 punti, subito dietro al Napoli. Quinta posizione invece per i giallorossi a quota 47, in ripresa dopo l’arrivo sulla panchina del nuovo allenatore. Per loro, l’obiettivo è raggiungere il Bologna a 51 per agguantare uno slot per la prossima Champions.

Considerando tutti gli elementi, inclusi il fattore campo e lo stato di forma degli ospiti, il pronostico è leggermente a favore dei padroni di casa, ma l’ipotesi del pareggio non è da escludere. Anche i numerosi impegni da affrontare con pochi giorni di riposo potrebbero influire.

