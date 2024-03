Frosinone-Lazio: formazioni e dove vederla in streaming

Frosinone-Lazio è quasi un derby, considerando la vicinanza geografica tra i due club: si gioca sabato 16 marzo alle ore 20:45, per la giornata 29 di Serie A. Il match va in scena nella cornice dello stadio Benito Stirpe. Puoi vedere in streaming su DAZN la partita, fondamentale per la stagione di entrambe, nonostante i diversi obiettivi da raggiungere in campionato.

Probabili formazioni e streaming di Frosinone-Lazio

Stesso modulo per le due squadre. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo al fischio d’inizio. Di Francesco deve rinunciare a Bonifazi, Caso, Harroui, Lusuardi, Marchizza, Oyono e Valeri, tutti infortunati. Per Sarri, invece, le assenze forzate sono quelle di Patric, Provedel e Rovella, anche loro bloccati in infermeria.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Seck;

Lazio (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare con la diretta trasmessa su DAZN, accompagnati dalla telecronaca di Gabriele Giustiniani e dal commento tecnico di Massimo Gobbi.

Il periodo nero della Lazio è ben fotografato dalla recente eliminazione dalla Champions League (subita dal Bayern Monaco) e dalle tre sconfitte consecutive in campionato: al momento è nona in classifica a 40 punti. Il Frosinone si trova invece invischiato nella lotta salvezza, diciottesimo a 24 punti, ma con la prospettiva di compiere un balco in avanti in caso di vittoria.

Nonostante il fattore campo, il favore del pronostico è dalla parte dei biancocelesti.

