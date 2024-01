Dove vedere in streaming Expats, la nuova serie con Nicole Kidman

Expats è una delle novità più interessanti del mese tra le varie piattaforme di streaming. Si tratta di una nuova miniserie, creata da Lulu Wang, che vede tra le protagoniste Nicole Kidman. Questa miniserie sarà composta da 6 episodi ed i primi due episodi sono già disponibili in streaming su Amazon Prime Video. La serie è tratta dal romanzo The Expatriates di Janice Y. K. Lee.

Per iniziare la visione della nuova serie, quindi, è sufficiente collegarsi alla piattaforma di streaming di Amazon, accessibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti Amazon Prime. Chi non ha un account Prime, invece, può sfruttare il primo mese di prova gratuita, senza vincoli, per iniziare a vedere la serie (accedendo anche a tutti gli altri vantaggi dell’abbonamento).

Per guardare Expats in streaming (e per attivare il primo mese di prova gratuita) è possibile raggiungere Prime Video tramite il link qui di sotto

Expats è su Amazon Prime Video

La nuova miniserie è disponibile in streaming su Amazon Prime Video. Come detto, i primi due episodi sono già sulla piattaforma, disponibili per tutti gli utenti Prime. I restanti quattro episodi saranno rilasciati con cadenza settimanale, con un episodio a settimana dal 2 febbraio al prossimo 23 febbraio. Tutti gli episodi sono diretti da Lulu Wang.

La serie è a disposizione di tutti gli utenti Amazon Prime che, ricordiamo, possono accedere a Prime Video senza costi aggiuntivi. Chi non è Prime può avviare subito il primo mese di prova gratuita, senza alcun vincolo, e accedere anche a tutti i vantaggi messi a disposizione da Amazon ai suoi utenti. Il servizio ha poi un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,99 euro per un anno.

Expats: il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale di Expats:

