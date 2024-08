Dove vedere Inter-Al Ittihad in diretta streaming

Mercoledì 7 agosto, allo U-Power Stadium di Monza, l’Inter affronterà in amichevole l’Al Ittihad, squadra saudita allenata da Laurent Blanc tra le cui fila militano campioni quali Karim Benzema, Joao Pedro Neves Filipe e N’Golo Kanté. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, con il calcio d’inizio alle ore 20:30. Per la visione della partita è richiesta l’attivazione del pass DAZN Standard, disponibile a partire da 34,99 euro al mese.

Si tratta della penultima amichevole di questo pre-campionato per i campioni d’Italia in carica. A completare la pre-season sarà il test di domenica prossima contro il Chelsea, ultimo match prima del via ufficiale alla Serie A con l’anticipo di Marassi contro il Genoa.

Dove vedere Inter-Al Ittihad

L’amichevole Inter-Al Ittihad del 7 agosto sarà visibile in streaming su DAZN. La visione della partita è garantita per tutti coloro che sottoscriveranno il pass Standard, che include tra le altre cose tutti gli incontri di Serie A, tutta la Liga spagnola, la Women’s Champions League e il meglio della Liga Portugal Betclic.

Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco; Arnautovic, Thuram. Al Ittihad (4-3-3): Al-Mahasneh; Al-Mouse, Kadesh, Al-Sagour, Felipe; Aouar, Fabinho, Al Nashri; Jota, Benzema, Diaby.

Reduci da un Europeo da dimenticare, Bastoni, Darmian, Barella e Di Marco tornano a rinforzare l’organico di Simone Inzaghi in vista delle ultime due sfide amichevoli di quest’estate. Dall’altra parte del campo troveranno una squadra ricca di campioni, uno su tutti il Pallone d’Oro Karim Benzema.

Appuntamento dunque alle ore 20:30 di mercoledì, quando avrà inizio l’amichevole tra l’Inter e l’Al Ittihad. Il match sarà visibile in streaming su DAZN per tutti gli abbonati al pass Standard, in offerta a 34,99 euro al mese.