Inter-Napoli: formazioni e dove vederla in streaming

Inter-Napoli è il big match che chiude la giornata 29 di Serie A, un posticipo di lusso da vedere in esclusiva streaming su DAZN attraverso gli schermi dei tuoi dispositivi. Il fischio d’inizio è in programma per domenica 17 marzo alle ore 20:45. Sarà un simbolico passaggio di consegne tra la squadra detentrice dello scudetto e quella che si appresta a vincerlo.

Probabili formazioni e streaming di Inter-Napoli

Ecco le probabili formazioni in campo a San Siro dal primo minuto. Inzaghi deve rinunciare agli infortunati Arnautovic, Carlos Augusto, Cuadrado e Sensi. Per mister Calzona, invece, la rosa è al completo.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram;

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare grazie alla diretta trasmessa in esclusiva su DAZN. Come per ogni big match trasmesso dalla piattaforma, la telecronaca è stata affidata alla voce di Pierluigi Pardo, mentre Massimo Ambrosini è incaricato del commento tecnico.

Il cammino fin qui perfetto dell’Inter in campionato la vedrà presto ottenere la certezza matematica di poter conquistare il ventesimo scudetto della propria storia: è capolista in solitaria a 75 punti, 16 in più rispetto alla prima inseguitrice (Milan). Settimo posto in classifica, invece, per il Napoli, fermo a 44 punti e momentaneamente escluso dalle prossime coppe europee.

Entrambe le squadre arrivano dalla delusione dell’eliminazione in Champions League, subita rispettivamente da Atletico Madrid e Barcellona. Ciò nonostante, lo stato di forma dei nerazzurri li vede favoriti dal pronostico dei bookmaker.

Non perdere altro tempo, c’è il big match: attiva subito il tuo abbonamento a DAZN e assicurati di poter vedere tutta la Serie A in diretta streaming, con 10 partite su 10 ogni turno (7 in esclusiva assoluta). Grazie ai piani STANDARD e PLUS puoi scegliere quello che soddisfa al meglio le tue preferenze, risparmiando con il forte sconto del pagamento annuale rispetto al rinnovo mensile.