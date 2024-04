Juventus-Fiorentina: le formazioni e dove vederla in streaming

Juventus-Fiorentina si gioca domenica 7 aprile alle ore 20:45 per la giornata 31 di Serie A. Si rinnova una rivalità storica del nostro campionato, quella tra i bianconeri e i viola, esasperata negli ultimi anni da alcune cessioni importanti del calciomercato, su tutte quella di Vlahovic. Non perdere la sfida, puoi vedere la partita in streaming su DAZN. Le due squadre rischiano di trovarsi di fronte, nelle prossime settimane, anche per la finale di Coppa Italia, dopo aver vinto l’andata delle rispettivi semifinali contro Lazio e Atalanta.

Probabili formazioni e streaming di Juventus-Fiorentina

Allegri deve rinunciare a Milik infortunato, mentre Italiano ha a disposizione la rosa al completo. Ecco le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo al fischio d’inizio.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic;

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

I tifosi che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare grazie alla diretta esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Terzo posto in classifica a 59 punti per la Vecchia Signora, ora costretta a guardarsi le spalle dalla cavalcata del sorprendente Bologna (57) per non rischiare di mettere in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. I viola sembrano invece ormai quasi fuori dai giochi, fermi in decima posizione a quota 43.

Il pronostico per il match dell’Allianz Stadium vede favoriti i bianconeri, anche se le prestazioni poco convincenti dell’ultimo periodo costringono a prendere con le pinze la previsione.

