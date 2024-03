Juventus-Genoa: formazioni e dove vederla in streaming

Juventus-Genoa è il match da guardare durante il pranzo di questa domenica, valido per la giornata 29 di Serie A. I bianconeri tornano in campo all’Allianz Stadium, per cercare di allungare le mani su una vittoria mancata negli ultimi due turni di campionato. Si parte il 17 marzo alle ore 12:30, con la diretta streaming su DAZN.

Probabili formazioni e streaming di Juventus-Genoa

Allegri deve rinunciare ad Alcaraz, fermo per una lesione del bicipite femorale. Gilardino non può invece contare sullo squalificato Sabelli oltre che sugli infortunati Haps, Martin e Matturro. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto, con lo stesso modulo.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling Jr; Chiesa, Vlahovic;

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Messias, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Se stai cercando come vedere la partita in streaming, puoi puntare verso lo streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Stefano Borghi e il commento tecnico a quella di Marco Parolo.

Terzo posto in classifica per i bianconeri, dopo il sorpasso subito dal Milan nell’ultimo turno. A quota 58 punti, devono iniziare a guardarsi le spalle dal sorprendente Bologna per ipotecare la qualificazione alla prossima Champions League. Dodicesima posizione invece per i rossoblu, reduci dalle due sconfitte consecutive subite nei match contro Inter e Monza.

Il pronostico è dalla parte dei padroni di casa. Nonostante non stia attraversando un buon momento, la Juventus scende in campo di fronte al suo pubblico con il favore dei bookmaker.

