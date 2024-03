Lazio-Juventus: formazioni e dove vederla in streaming

Lazio-Juventus è il big match della giornata 30 di Serie A, in campo allo stadio Olimpico sabato 30 marzo alle ore 18:00. Puoi vedere la partita in esclusiva streaming su DAZN. È un incontro molto importante per la stagione di entrambe le squadre.

Probabili formazioni e streaming di Lazio-Juventus

Per i bianco celesti si registra l’esordio di Tudor in panchina: l’allenatore ha preso il posto di Sarri. Dovrà rinunciare a Pellegrini squalificato e ad alcuni infortunati come Patric, Provedel e Rovella. Sull’altro fronte, quello bianconero, le assenze forzate sono quelle di Vlahovic, espulso nell’ultima gara contro il Genoa, e di Alcaraz e Milik, entrambi bloccati in infermeria. Ecco le probabili formazioni al fischio d’inizio.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile;

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Kean.

I tifosi che vogliono guardare la partita in streaming possono puntare sulla diretta esclusiva trasmessa das DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto la voce di Pierluigi Pardo per la telecronaca e quella di Andrea Stramaccioni per il commento tecnico.

I biancocelesti sono al nono posto in classifica a 43 punti, gli stessi della Fiorentina che li precede, reduci dall’eliminazione in Champions League e obbligati a recuperarsi per qualificarsi alle prossime coppe europee. Terza posizione invece per i bianconeri, a 59 punti e costretti a guardarsi alle spalle dall’arrivo del Bologna.

Nonostante il pronostico favorisca (di poco) gli ospiti, l’ipotesi di un pareggio non è da escludere. Le due squadre potrebbero scendere in campo bloccate dalla paura di sbagliare.

Se scegli di attivare l’abbonamento a DAZN per guardare tutta la Serie A in streaming (e non solo), ti consigliamo di prendere in considerazione la formula di pagamento annuale che offre un grande risparmio rispetto al rinnovo mensile.