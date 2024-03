Lazio-Udinese: formazioni e dove vederla in streaming

Lazio-Udinese è il posticipo del lunedì sera che chiude la giornata 28 di Serie A. In campo all’Olimpico l’11 marzo alle ore 20:45, la puoi vedere in esclusiva streaming su DAZN. Si incrociano due squadre che attraversano un momento difficile in campionato, entrambe con solo una vittoria negli ultimi quattro turni.

Probabili formazioni e streaming di Lazio-Udinese

Tris di squalificati per i padroni di casa: Guendouzi, Marusic e Pellegrini, assenti insieme a Patric e Rovella infortunati. Due invece i calciatori fermati dal giudice sportivo tra le fila degli ospiti, Ebosele e Walace, mentre Deulofey ed Ebosse sono bloccati in infermeria. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Sarri e Cioffi (entrambi in discussione) dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson;

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Samardzic, Lovric, Payero Zemura; Thauvin; Lucca.

I tifosi biancocelesti e quelli bianconeri che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare grazie alla diretta esclusiva su DAZN, accompagnati dalla telecronaca di Riccardo Mancini e dal commento tecnico di Massimo Gobbi.

Nono posto in classifica a 40 punti per la stagione fin qui piuttosto deludente dei padroni di casa. Gli ospiti sono invece quindicesimi a quota 24, obbligati a guardarsi le spalle, la zona retrocessione dista solo un punto e la lotta per la salvezza coinvolge colti concorrenti: Sassuolo, Cagliari, Verona, Frosinone, Empoli e Lecce.

Come anticipato, le due squadre sono alla ricerca di un risultato utile per rialzare la testa. Vale soprattutto per i biancocelesti, eliminati in settimana dal Bayern Monaco in Champions League, ma in questo caso favoriti dal pronostico dei bookmaker.

È l’occasione giusta per attivare l’abbonamento a DAZN. Con i piani STANDARD e PLUS hai tutte le partite della Serie A incluse. Inoltre, scegliendo la formula di pagamento annuale, si ha diritto a un forte sconto rispetto al rinnovo mensile.