Liverpool-Atalanta: formazioni e dove vederla in streaming

Liverpool-Atalanta è l’andata dei quarti di finale dell’Europa League che vede la Dea impegnata in una difficile trasferta inflese, sul terreno dell’Anfield. Si gioca giovedì 11 aprile alle ore 21:00 e puoi vedere la partita in streaming su DAZN oppure con la diretta su NOW.

Probabili formazioni e streaming di Liverpool-Atalanta

Klopp deve rinunciare ai guantoni di Alisson tra i pali e questa potrebbe essere un’assenza pesante. Dall’altra parte, invece, Gasperini non può schierare il difensore Scalvini, infortunato. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Bradley, Gomez, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz;

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

I tifosi nerazzurri e gli appassionati del grande calcio internazionale che vogliono vedere la partita in streaming hanno due possibilità per farlo. La prima è la diretta su DAZN con la telecronaca affidata a Stefano Borghi. La seconda è invece quella trasmessa da NOW, con le voci di Federico Zancan e di Luca Marchegiani.

Il pronostico dei bookmaker vede nettamente favoriti i padroni di casa, primi in Premier League a pari punti con l’Arsenal. E non potrebbe essere altrimenti: occhio al tridente d’attacco dei Reds, potenzialmente devastante. Ai bergamaschi spetta il compito non semplice di ribaltare la previsione, portando a casa un risultato utile per poter puntare al passaggio del turno, in vista del ritorno che si giocherà la prossima settimana.

Se stai per attivare il tuo abbonamento a DAZN, prendi in considerazione la formula di pagamento annuale che ti permette di accedere a un forte sconto. Invece, se vuoi iscriverti al passa Sport di NOW, oggi puoi approfittare di un’offerta speciale con dodici mesi al prezzo di otto.