Manchester City-Real Madrid: dove vederla in streaming

Manchester City-Real Madrid è il ritorno dei quarti di finale di Champions League che promette spettacolo. L’andata, finita 3-3 nella capitale spagnola, è stata una delle partite più incredibili degli ultimi anni. Si gioca all’Etihad Stadium, mercoledì 17 aprile alle ore 21: puoi vedere la partita in streaming su Prime Video, tutto ciò di cui hai bisogno è un abbonamento ad Amazon Prime attivo.

Il passaggio del turno dipenderà molto dalle scelte iniziali degli allenatori, Ancelotti e Guardiola, due big della panchina. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Manchester City (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius;

Real Madrid (4-1-4-1): Ortega; Stones, Ruben Dias, Gvardiol, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Kovacic, Grealish; Haaland.

Hai la possibilità di vedere la partita in streaming grazie all’esclusiva di Prime Video, con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. In collegamento da bordocampo ci sono Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. La diretta prende il via alle ore 20 con gli interventi di Giulia Mizzoni in compagnia di Clarene Seedorf, Fabio Cannavaro e Claudio Marchisio.

Il pronostico dei bookmakers vede favoriti i Citizens, anche e soprattutto in virtù del fattore campo. Occhio però ai Merengues e alla loro grande confidenza con la Champions League. A conti fatti, si tratta quasi di una finale anticipata.

Come già scritto, per vedere Manchester City-Real Madrid in esclusiva streaming su Prime Video ti basta un abbonamento ad Amazon Prime. Se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare la prova gratuita di 30 giorni e accedere così all'intero catalogo della piattaforma.