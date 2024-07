Dove vedere Medvedev-Alcaraz in streaming (Wimbledon)

Venerdì 12 luglio, sul Centrale di Wimbledon, andrà in scena il match valido per la semifinale del torneo tra Medvedev e Alcaraz. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Wimbledon, semifinale Medvedev-Alcaraz: dove vedere il match in streaming

La semifinale di Wimbledon Medvedev-Alcaraz sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW. Come da consuetudine, non è prevista la diretta in chiaro del match.

Daniil Medvedev è reduce dalla battaglia contro Jannik Sinner, conclusasi con la vittoria al quinto set sul nuovo numero uno del mondo. Il tennista russo ha approfittato delle difficoltà fisiche del suo avversario, disputando una partita di qualità (se si escludono gli errori che hanno di fatto regalato il primo set a Jannik). Errori che non potrà permettersi nella prossima sfida di venerdì contro Carlos Alcaraz, vincitore lo scorso anno del torneo del grande slam. I due si sono affrontati in semifinale già lo scorso anno, quando a vincere fu lo spagnolo per tre set a zero: riuscirà stavolta l’ex numero uno del mondo a dare vita a un match più equilibrato?

