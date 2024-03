Milan-Empoli: formazioni e dove vederla in streaming

Milan-Empoli porta la giornata 28 di Serie A a San Siro, per un match da vedere in streaming su DAZN in una domenica pomeriggio di fine inverno. Si parte alle ore 15:00 del 10 marzo, con un match importante per entrambe le squadre, seppur per ragioni diverse.

Probabili formazioni e streaming di Milan-Empoli

Pioli non può schierare Florenzi e Leao, entrambi squalificati, oltre a Pobega infortunato. Va meglio a Nicola, che deve fare i conti solo con l’assenza di Grassi, bloccato in infermeria. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Okafor; Jovic;

Empoli (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Cerri.

Se sei finito su questa pagina cercando dove vedere la partita in streaming, la risposta è una soltanto: la diretta in esclusiva su DAZN, da seguire su TV, smartphone, tablet e computer, a tuo piacimento. Alla telecronaca c’è Dario Mastroianni, al commento tecnico Marco Parolo.

Terzo posto in classifica per il Milan a 56 punti, uno solo dietro la Juventus che fatica a rialzare la testa. Trascorsi ormai quasi due mesi dall’arrivo del nuovo allenatore, l’Empoli è quattordicesimo a 25 punti (gli stessi del Lecce che lo precede) e sembra sulla buona strada per agguantare la salvezza. Un eventuale risultato utile sarebbe importantissimo per i toscani.

Quasi inevitabilmente, il pronostico è a favore dei rossoneri. Attenzione però alle possibili conseguenze dell’impegno settimanale in Europa League contro lo Slavia Praga che potrebbe pesare nelle gambe.

