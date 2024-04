Milan-Inter: formazioni e dove vederla in streaming

Milan-Inter è il derby della Madonnina che chiude la giornata 33 di Serie A. Si gioca lunedì 22 aprile alle ore 20:45, ovviamente nella cornice di San Siro. Puoi vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. In occasione del big match, la piattaforma ha lanciato la promozione che permette di abbonarsi al piano STANDARD a soli 19,99 euro al mese.

Probabili formazioni e streaming di Milan-Inter

Pioli deve rinunciare a Thiaw, squalificato. Per il tecnico rossonero, i problemi in difesa non finiscono qui: sono assenti anche Kalulu e Kjaer, entrambi per infortuni. Sull’altra panchina, invece, Inzaghi può contare sulla rosa al completo, schierando così i titolarissimi. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud;

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Come già anticipato, puoi vedere la partita in streaming con la diretta esclusiva su DAZN. Per l'occasione, la piattaforma ha affidato la telecronaca alla voce di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a quella di Marco Parolo.

Si sfidano le due squadre in testa alla classifica. I rossoneri sono secondi a 69 punti (la Juventus, terza, è a 63), mentre i nerazzurri sono primi irraggiungibili a 83 punti e, in caso di vittoria, potrebbero festeggiare il loro ventesimo scudetto proprio nel derby contro i cugini.

Il pronostico dei bookmaker è dalla loro parte, complice anche il momento difficile degli avversari, eliminati in settimana dalla Roma in Europa League.

