Milan-Roma: formazioni e dove vederla in streaming

Milan-Roma è la sfida tutta italiana in scena per l'andata dei quarti di finale in Europa League. Il fischio d'inizio è in programma per giovedì 11 aprile alle ore 21:00 e, grazie all'importanza del match, la partita è trasmessa in chiaro su Rai 1. C'è anche la possibilità di vederla in streaming gratis su RaiPlay, senza alcun abbonamento. È la prima volta, nella storia, che le due squadre si incontrano in una competizione europea.

Probabili formazioni e streaming di Milan-Roma

Entrambi gli allenatori, Pioli e De Rossi, hanno la possibilità di schierare i titolarissimi. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto per questo grande classico del calcio italiano questa volta proposto in salsa europea.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud;

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Considerata l'importanza del match, sarà possibile vedere la partita in chiaro su Rai 1, anche in streaming gratis su RaiPlay per chi si trova in Italia.

I bookmaker danno i rossoneri come favoriti dal pronostico, considerando la striscia di risultati positivi in campionato. Occhio però allo stato di forma dei giallorossi, reduci dalla vittoria nel derby in Serie A che ha galvanizzato l’ambiente.

Ecco dunque come guardare la partita dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano.

Apri l'applicazione di NordVPN sul dispositivo che hai scelto per la visione; collegati a un server italiano così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese; accedi alla piattaforma RaiPlay, dal sito o dall'app, per goderti il quarto di finale dell'Europa League.