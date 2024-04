PSG-Barcellona: formazioni e dove vederla in streaming

PSG-Barcellona potrebbe sembrare già una finalissima, considerando i valori in campo. La puoi vedere in esclusiva streaming su Prime Video. È l’andata dei quarti di finale della Champions League, in scena mercoledì 10 aprile alle ore 21:00, nella cornice dello stadio Parco Dei Principi della capitale francese.

Probabili formazioni e streaming di PSG-Barcellona

Stesso modulo di partenza per le due squadre, entrambe decisamente a trazione anteriore. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto dai due allenatori, Enrique e Xavi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé;

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Joao Cancelo; Fermin Lopez, Sergi Roberto, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Se ti stai chiedendo dove vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su Prime Video. La telecronaca è di Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico. In collegamento da bordocampo ci sono invece Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. La diretta inizia alle 20:00 con la presentazione del big match affidata a Giulia Mizzoni, in compagnia di Cristiana Girelli, Patrice Evra e Clarence Seedorf.

Il PSG arriva ai quarti di finale della Champions League dopo aver eliminato la Real Sociedad agli ottavi. L’avversario superato dal Barcellona nel turno precedente è invece il Napoli.

Secondo i bookmaker, il pronostico vede favoriti i padroni di casa. Il valore delle squadre in campo è comunque tale da poter dar via a uno scontro imprevedibile.

Come già scritto, per vedere la partita in streaming gratis su Prime Video è sufficiente un abbonamento Prime attivo: se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare ora la prova di 30 giorni, senza alcuna spesa. Tra le altre nuove uscite della piattaforma ci sono anche le ultime puntate di LOL 4.