Roma-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Roma-Lazio non è mai una partita come le altre: va in scena sabato 6 aprile alle ore 18, nella cornice dello stadio Olimpico, per la giornata 31 della Serie A. La puoi guardare in streaming su DAZN. Questo derby della capitale dirà molto sulle ambizioni delle due squadre in vista del finale di stagione.

Probabili formazioni e streaming di Roma-Lazio

De Rossi deve rinunciare a Ndicka squalificato e ad Azmoun infortunato. Per il collega Tudor le assenze forzate sono invece quelle di Lazzari, Provedel, Rovella e Zaccagni, tutti bloccati in infermeria. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini Lo.; Dybala, Lukaku, El Shaarawy;

Lazio (3-4-2-1): Mandas, Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Pellegrini Lu.; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile.

Per i tifosi giallorossi e quelli biancocelesti che si stanno chiedendo dove vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a Massimo Ambrosini.

Quinto posto in classifica per la Roma a 52 punti, con l’obbligo di guardarsi le spalle dall’arrivo dell’Atalanta (50). Dall’altra parte, la Lazio arriva all’appuntamento dopo una settimana tra alti e bassi, caratterizzata dal doppio incrocio con la Juventus (vittoria in casa nel campionato e sconfitta in trasferta per la semifinale di Coppa Italia): al momento è settima a quota 46 e rischia di rimanere fuori dalle prossime competizioni europee.

Il pronostico vede favoriti i giallorossi, anche se il derby è per definizione un big match regolato da dinamiche imprevedibili.

