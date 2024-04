Roma-Milan (Europa League): dove vederla in streaming dall'estero

Roma-Milan va in scena all’Olimpico e, per entrambe le squadre, è una partita che vale l’intera stagione. È il ritorno dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì 18 aprile alle ore 21. La puoi vedere in chiaro in TV oppure in streaming gratis, anche dall’estero con una soluzione come NordVPN.

Probabili formazioni e streaming di Roma-Milan

Ecco come i due allenatori, De Rossi e Pioli, dovrebbero approcciare il match. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy;

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Come già scritto, per l’importanza della sfida, il servizio pubblico ha deciso di trasmetterla in diretta TV in chiaro su Rai 1. È inoltre possibile vederla in streaming gratis su RaiPlay, anche dall’estero con una soluzione come NordVPN.

Il pronostico dei bookmaker vede leggermente favoriti i rossoneri, nonostante il fattore campo. A loro spetta infatti il compito di ribaltare il risultato dell’andata (0-1 a San Siro). È lecito attendersi una partita giocata a viso aperto nel tentativo di recuperare lo svantaggio.

Ecco come vedere la partita in streaming dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano.

